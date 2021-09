Bitcoin este 10 de septiembre de 2021: Gobernador del Banco de México no le agrada el BTC

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, descartó que Bitcoin (BTC) sea una moneda de curso legal fiable, comentó que la volatilidad de los precios es un importante obstáculo para su plena adopción.

En un entrevista con Reuters, Díaz León dijo que posición de BTC en el sistema financiero actual se acerca más a “lo que son los metales preciosos” si se compara con el dinero fiat del banco central.

Díaz de León también destacó el riesgo inherente a la volatilidad diaria de los precios cuando se trata de criptomonedas.