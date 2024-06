Caen presuntos autores materiales de masacre en León, Guanajuato

La Fiscalía General de Guanajuato ha informado sobre la detención de dos de los presuntos autores materiales del asesinato de dos bebés y cuatro mujeres, ocurrido el pasado domingo 9 de junio en León.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los detalles de la captura, pero la identificación de algunos sospechosos ya había sido confirmada por el Gobernador Diego Sinhue desde el 10 de junio.

Las víctimas, Naomi Narayama, Aracely, Nayeli Yareck, Ana Cristina y dos pequeños de un año y tres meses de edad, fueron asesinados la noche del 9 de junio por cuatro hombres que ingresaron a una vecindad en la Colonia Industrial, minutos después de que elementos de la Guardia Nacional abandonaran el lugar.

Según una grabación de seguridad, cinco agentes de la Guardia Nacional llegaron a la escena a las 21:10 horas y salieron a las 21:17 horas, uno de ellos llevando una bolsa negra. Cinco minutos después, a las 21:22 horas, las cámaras captaron la llegada de los sospechosos a bordo de una camioneta, quienes entraron a la vecindad en la Calle Pénjamo y perpetraron el crimen.

El 14 de junio, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención de cinco efectivos de la Guardia Nacional en relación con el caso.

"Les puedo adelantar que hay cinco miembros de la Guardia Nacional detenidos, pero esto, por lo que corresponde a las normas de las Fuerzas Armadas. Falta la investigación que está haciendo la Fiscalía", precisó el presidente desde Palacio Nacional.

Cuando se le preguntó qué autoridad tiene bajo custodia a los detenidos, López Obrador respondió: "La Secretaría de la Defensa". Respecto a las motivaciones detrás del crimen, el presidente indicó: "No, es que no quiero adelantar nada hasta que tengamos toda la investigación. Nada más decirles que no hay en este Gobierno impunidad para nadie".

Este caso ha conmocionado a la comunidad de León y ha puesto en el punto de mira la actuación de las fuerzas de seguridad en el país, subrayando la urgencia de una investigación exhaustiva y transparente.

🔴 El presidente @lopezobrador_ informó que hay 5 miembros de la Guardia Nacional detenidos por el homicidio de 4 mujeres y 2 menores en León, Guanajuato, por normas de las Fuerzas Armadas, y aseguró que "no hay en este Gobierno impunidad para nadie". pic.twitter.com/h8EGylQv5N — Político MX (@politicomx) June 14, 2024

Cuestionado sobre los avances del caso, el mandatario dijo que los elementos están bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional y aseguró que no habrá impunidad.

El martes pasado, el presidente confirmó la presencia de los guardias nacionales en el lugar de la masacre, pero pidió esperar a las investigaciones y cuestionó la versión del Gobierno local tras la difusión de videos que mostraban fragmentos de lo sucedido.

(Con información de Agencia Reforma)