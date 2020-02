Calor 'golpea' a 30 niños durante lábaro patrio encabezado por AMLO

MÉXICO.- En el marco del aniversario 80 del Día de la Bandera, el calor de 21 grados en la capital mexicana provocó que al menos 30 menores y una cadete se insolaran y fueran retirados del Campo Militar Marte donde se rendían honores al lábaro patrio.

Los infantes fueron atendidos por personal militar, quienes los hidrataron y regularon sus niveles de azúcar dándoles caramelos o refresco.

La ceremonia fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien no pasó revista a las escoltas de bandera.

En el evento participaron Laura Rojas, presidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Mónica Fernandez, presidenta del Senado, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quienes dirigieron un mensaje.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se tenía previsto que el presidente López Obrador dirigiera un mensaje, sin embargo en representación del Ejecutivo federal hablaría la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no obstante el mensaje no se dio.

La única intervención del mandatario federal fue para abanderar las escoltas de bandera de la Guardia Nacional, un destacamento de la Marina en Dos Bocas y una escolta de cadetes del Heroico Colegio Militar que representará a Mexico en el aniversario de la Independencia de la República Dominicana.