Cambian desechos de plástico por despensas

Ciudad de México.-Aproximadamente 300 personas avanzan en una fila para entregar los desechos de plástico guardados en sus casas y cambiarlos por productos de despensa.



"Me formé una media hora, me pesaron 16 kilos, me lo cambiaron por 121 plastipesos y ya me voy con sopas, detergente, agua y una jicara reciclada", contó Tomasa Ibarra, vecina de Lindavista.

Botellas, envolturas, recipientes, bolsas son entregados a la empresa México Recicla.

"Juntaremos dos toneladas, que llevaremos para reciclar el plástico en otros productos de plástico en nuestra planta de Ecatepec", comentó José Luis Beltrán, directivo de la empresa.



El plastianguis se lleva a cabo en el Monumento a la Revolución.