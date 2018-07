Capturan en Ciudad Juárez a 12 presuntos sicarios

Agencia

CHIHUAHUA.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a 12 presuntos sicarios del grupo criminal 'Los Aztecas' en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información de Vanguardia y La Silla Rota, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que las dos mujeres y 10 hombres fueron arrestados por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, contra la salud y resistencia a particulares.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Gerardo C. M., de 30 años; Ángel P. M., de 43; Antonio M. E., de 63; Luis Gerardo O. R., de 22; Joaquín H. S., de 41; Rafael M. R., de 62; David G., de 37; José Luis C. C., de 40; Javier M. G., de 48; Alfredo O. M., de 44; así como Roxana L. S., de 44 años y Laura Araceli M. L., de 27.

La detención ocurrió luego que los agentes sometían a una revisión a varias personas con actitud sospechosa que cargaban una maleta de color beige en el cruce de las Calles Acacias y Oro de la Colonia Bellavista, la noche del domingo.

Otro sujeto accionó un arma de fuego lesionando en la pierna a uno de los agentes municipales, para luego darse a la fuga corriendo, siendo interceptado por otra unidad policiaca a quien disparó en varias ocasiones, mismos que repelieron la agresión", explicó la dependencia.

En el enfrentamiento resultó herido en la pierna derecha Alfredo O. M., además de que se le aseguraron dos armas.

Las autoridades también aseguraron la maleta; un arma larga calibre .223 con la leyenda Bushmaster; un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles; un arma larga calibre .223, con la leyenda Spikes Tactical abastecida con 28 cartuchos útiles, y 10 envoltorios de mariguana.

Laura Araceli M. L. y Luis Gerardo O. R. se refugiaron en una vivienda de la Calle Acacias, donde los agentes encontraron varias armas, chalecos blindados y latas de mariguana.

Debido al armamento encontrado y la droga, todos los sujetos fueron sometidos a una revisión, encontrándoles a varios de ellos armas cortas fajadas a la altura de la cintura, siendo detenidos y aseguradas las siguientes armas de fuego, equipo táctico y droga", añadió la dependencia.

Los detenidos fueron consignados a la Fiscalía General del Estado.