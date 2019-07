Cesan a funcionarios que trataron mal al edil de Cuauhtémoc

Agencia

CHIHUAHUA.- Carlos Tena, presidente municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, aseguró que los funcionarias que lo trataron mal, durante su visita a la dirección de Desarrollo Social disfrazado de una persona de bajos recursos, ya fueron despedidas.

En entrevista con Alejandro Cacho, el edil dijo que el “experimento” lo hizo a raíz de las quejas que recibió de sus colaboradores.

“Me fue de la patada, porque me di cuenta del trato que se le daba a la gente, la que me puso allí, la que me eligió” Carlos Tena

Tena platicó que llegó a la dependencia en silla de ruedas y vestido con sudadera, una cobija, lentes y gorra para que no lo reconocieran; solicitó una despensa bajo el argumento de que era una personas de escasos recursos.

Comentó que la persona que lo asistió en la silla de ruedas era quien hablaba y no él, para que no lo reconocieran, informó El Heraldo.

También te puede interesar: Alcalde finge discapacidad y ¡lo discriminan en su propia oficina!

Señaló que la trabajadora que lo atendió fue muy grosera, así como el guardia del elevador y las funcionarias que lo recibieron después de que solicitó hablar con secretario Héctor Barraza.

Ninguna de las trabajadoras le ofrecieron agua, “se les puede morir alguien y lo dejan”, señaló.

La gota que derramó el vaso fue cuando pidieron que lo sacaran del lugar para que esperara al funcionario. Después de eso se descubrió y “hasta el maquillaje se les cayó”.

El presidente municipal afirmó que en adelante estará pendiente de los funcionarios y los tendrá “vigilados a todos”. “Se me hizo un nudo en la garganta de ver cómo tratan a mi gente. Que esto sirva de ejemplo para todos los funcionarios públicos”.