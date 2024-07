‘Chris’ provoca estragos en el Golfo de México; persiste peligro del huracán Beryl

En unas horas, la tormenta "Chris", que se degradó a baja presión tras ingresar por costas del Golfo de México, provocó inundaciones y deslaves en Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Edomex.

Tras impactar la noche del domingo en Veracruz, causó daños en 25 municipios de esa entidad por las crecidas de los ríos Nautla, Actopan y La Antigua; mientras que en Puebla, mil 652 escuelas de 43 municipios suspendieron clases para evitar riesgos.

En Tamaulipas, el Hospital General 6 del IMSS en Madero sufrió inundaciones; en Hidalgo, 26 municipios fueron afectados por deslaves y los desbordamientos de ríos; y en la zona oriente del Edomex se registraron inundaciones en el Circuito Exterior Mexiquense y colonias de Chimalhuacán.

En medio de los daños, autoridades federales y estatales fueron alertadas por los efectos que podría generar el huracán "Beryl", de categoría 5 y ubicado a más de 2 mil kilómetros de costas mexicanas.

Hurricane #Beryl Advisory 16: Beryl Continues Moving Quickly West-Northwestward Across The Central Caribbean Sea. Expected to Bring Life-Threatening Winds and Storm Surge To Jamaica On Wednesday. https://t.co/tW4KeGe9uJ