Avioneta de AMLO ni Trump la tiene: checa el video

Ciudad de México.- El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, difundió un video en su cuenta de Facebook esta tarde en el que viaja en una avioneta privada desde Mexicali, Baja California, hacia Nogales, Sonora.

En el viaje, estaba acompañado por Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo y una persona de nombre César, entre otros integrantes de su equipo, informó El financiero.

"Nada más para que vean que este avión no lo tiene ni Donald Trump pero no lo vamos a vender porque no es de nosotros, el que vamos a vender es el que costó 7 mil 500 millones, ese sí lo vamos a vender, no me voy a subir a ese avión", señaló.

"Son muy buenas las avionetas que van a la sierra, como esta que es muy segura", comentó entre risas.

A lo largo de su campaña, el aspirante presidencial ha insistido en que no usará el avión presidencial y que en caso de ganar, lo vendería.

La semana pasada incluso reiteró que como mandatario se desplazaría en aerolíneas comerciales y no usaría la aeronave oficial para no ofender al pueblo mexicano.

Durante su participación en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber México, se le preguntó qué haría si tiene una reunión urgente en las Naciones Unidas en Nueva York y su vuelo se retrasa, a lo que contestó: "Pues no llegué y ya, es pura fantochería utilizar los aviones y los helicópteros".

En Twitter, usuarios de redes difundieron imágenes del candidato y su equipo bajando de una avioneta a su llegada a Sonora, y cuestionaron la congruencia del hecho con estas declaraciones.