Los mexicanos no cumplen: empresario contrata a 12 migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Al deportivo Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México llegó este miércoles Arturo López Díaz, un empresario del Estado de México que se presentó ante migrantes de la caravana albergados en el estadio Jesús Martínez "Palillo" para ofrecerles un empleo porque los mexicanos no cumplen, dijo.

El empresario se presentó a las puertas de complejo deportivo y comenzó a ofrecer trabajo a los migrantes que desde el pasado fin de semana llegaron a la capital mexicana, en su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con información del noticiario En Punto, de Televisa.

López Díaz se presentó como un "empresario de varias actividades", dedicado, entre otras cosas, al transporte de agua en la Ciudad de México. También "soy constructor, tengo empresas en los estados de Morelos y Michoacán para la cría y engorda de ganado bobino, equino, porcino, y requiero unas 15 o 20 personas", les dijo ante los medios.

El empresario argumentó que fue en busca de los migrantes no sólo por su necesidad de empleo. También porque afirma que los mexicanos no le cumplen como espera. Por eso acudió al albergue y les ofreció trabajo como albañiles, choferes, mecánicos y peones de campo, publicó Infobae.

"¿Quieres quedarte a trabajar aquí en México?", les preguntaba el empresario a los migrantes.

"Si dios lo permite, sí, me quedo, porque lo que yo no quiero es regresar a mi país, porque allá el trabajo es botado, no nos pagan bien y es más lo que se mata uno allá que lo que gana", dijo Carlos Humberto Villanueva, hondureño.

Sorprendidos, los migrantes escuchaban al empresario. "A este joven lo voy agarrar de chofer", dijo López Díaz ante medios que presenciaron las contrataciones de palabra. "Tú qué manejas, diles".

"Yo era trailero", respondió un hondureño que estaba entre los centroamericanos que este mismo miércoles dejaron el albergue para ir con el empresario, quien les ofreció un lugar donde permanecer mientras los ubica en sus centros de trabajo.

"Veo a la gente muy necesitada y yo busco empleados, yo soy el patrón directamente de mi empresa", dijo López Díaz.

–¿Cuánto les ofreció pagar?, preguntó la reportera a uno de los hondureños. "Un sueldo dependiendo del trabajo que uno haga y es algo justo", dijo José Orlando Zapata Maldonado, otro de los hondureños contratados.

Entre el personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien apoya a la caravana desde su llegada a la capital, había desconfianza y preocupación por los riesgos que enfrentan si abandonan el albergue y no cuentan con papeles.

"Nosotros entendemos que necesitan trabajo y que aquí también puede haber gente que necesita de ustedes, pero hay que hacerlo legalmente", les decían a los migrantes en un intento de convencerlos de que se quedaran.

El empresario, por su parte, aseguró que en su intención no había engaño. "Aquí no les hablo con mentiras, les ofrezco un trabajo digno y bien remunerado conforme a las leyes mexicanas", dijo.

De los 18 migrantes hondureños que pidieron empleo, únicamente 12 se fueron con el empresario mexiquense. Al resto le impidieron marcharse otros integrantes de la caravana y coordinadores del albergue.

Luego de la inusual escena, una reportera acompañó a los migrantes para verificar el lugar donde los llevaron y les dieron de cenar. Allí esperarían hasta ser reubicados en sus nuevos lugares de trabajo.

"Al menos yo, si Dios lo permite, si me toca 20 años trabajar con el hombre, trabajo, lo que yo no quiero es volver a mi país porque allá no hay futuro", dijo Carlos Humberto Villanueva.