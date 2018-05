NoMeVanACallar Ricardo Alemán

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- El tuit del periodista Ricardo Alemán, en donde aparenta incitar a un acto de violencia contra el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha causado un fuerte rechazo en redes sociales.

El comunicador informó que a las 13:30 horas de hoy, iba a realizar una transmisión en vivo bajo el hashtag #NoMeVanACallar, para hablar de lo que está pasando, sobre las amenazas de muerte.

¿Quién es Ricardo Alemán?

Empezó su carrera profesional en 1980, como reportero del diario "A.M." de León Guanajuato. Ha trabajado en los periódicos "Noroeste", de Culiacán Sinaloa; "Ocho Columnas", de Guadalajara; "Unomásuno" y El Universal, de la ciudad de México.

Es fundador y accionista del periódico "La Jornada", en donde inició en 1994 la publicación de su columna "Itinerario Político". También colabora para el periódico "Vanguardia".

Ricardo Alemán es también autor de "Guanajuato, Espejismo Electoral" y "Los torrentes de la Selva".

Desde 1998 es conductor de los programas radiofónicos "Última Llamada", "La Otra Opinión" y "Ciudadano 2006". Desde 1985 se ha desempeñado en diversos medios como reportero de asuntos políticos; en el diario "La Jornada" ocupó la subdirección de Información, y de 1989 a 1994 fue miembro del Consejo de Administración de ese diario, publicó el Universal.

La respuesta de AMLO tras el polémico tuit

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que "no pasa nada", en respuesta al tuit sicario del comunicador Ricardo Alemán este fin de semana.

El columnista del diario Milenio publicó este fin de semana un tuit en el que sugiría a cualquier persona hacer daño contra otra persona. En un video posterior, negó que se trata de algún tipo de provocación a los seguidores de López Obrador para atentar contra el aspirante presidencial, pero dijo que hay intereses para ello.

No ofreció ningún tipo de prueba para un presunto atentado.

Desde Nuevo León, donde el candidato realizó proselitismo, se dirigió a sus seguidores:

"No se preocupen por eso. No pasa nada y no va a pasar nada, el que lucha con la justicia no tiene nada que temer"

Excelsior, destacó que durante un acto de campaña en San Nicolás de los Garza, hubo presencia de elementos de la policía municipal armados y quienes "antes, durante y después del mitin permanecieron custodiando la explanada donde López Obrador habló a sus seguidores, localizada frente al edificio del ayuntamiento".

Sobre incrementar su seguridad, López Obrador insistió en que piensa seriamente en no usar el servicio del Estado Mayor Presidencial, y que éste pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Que me cuide el pueblo", dijo, de acuerdo con Reforma.

Ricardo Peralta, uno de las nueve personas propuestas por AMLO para integrar la Fiscalía Anticorrupción, anunció que este lunes interpondrá un recurso en contra de Alemán ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el llamado para asesinar a un aspirante presidencial.