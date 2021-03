Claudia Sheinbaum afirma que no hubo conquista, sino invasión

Selene Velasco

MÉXICO.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reprochó la época de la conquista y destacó a los pueblos originarios, durante la ceremonia de equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Cuicuilco, en Tlalpan.

La mandataria local observó una ceremonia de miembros de pueblos originarios invitados al sitio que hoy se encuentra cerrado al público, pero que abre de miércoles a viernes.

Recordó la conmemoración del natalicio de Benito Juárez y envío saludos al presidente de la república que se encuentra de gira en Oaxaca.

La #JefaDeGobierno asistió a la ceremonia de Equinoccio de Primavera ☀🌷 en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, destacando la importancia de la recuperación de la memoria histórica y la pluriculturalidad de los pueblos y barrios originarios de nuestra Ciudad. pic.twitter.com/o4qxgSEeRw — Gobierno CDMX (@GobCDMX) March 21, 2021

La Conquista de las culturas en México

"No podríamos celebrar la Conquista ni mucho menos, que en realidad fue una invasión, que además no hubo conquista porque sí no, no permanecería nuestra memoria de los pueblos indígenas originarios", dijo.

La jefa de gobierno destacó que durante este 2021 se realizarán actividades para conmemorar siete siglos de la Fundación de México Tenochtitlán, además señaló que persista la diversidad de culturas.

Entre éstas, se anunció el cambio de nombre de la Avenida Puente de Alvarado, que será nombrada como Calzada México-Tenochtitlán. Además de que el conocido como Árbol de la Noche Triste será llamado Calzada de la Noche Victoriosa.

