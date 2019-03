La CNTE bloquea también el Senado

Agencia Reforma

México. Un grupo de maestros de la CNTE bloquea el Senado luego que diputados fueron convocados a dictaminar la reforma educativa en comisiones en ese recinto.

Las dos entradas al estacionamiento y las dos entradas peatonales son obstruidas por los docentes, quienes pretenden impedir que sea votada hoy.

También te puede interesar: Manifestantes de la CNTE bloquean vialidades en Reforma

"En un acto de traición, los diputados convocaron a sesión utilizando como sede alterna las instalaciones del Senado. Las bases movilizadas en la CDMX se trasladan de manera emergente a fijar la posición de este MDTEO ante este acto vil de traición", tuiteó la Sección 22.

"¡Repiten la historia peñista!".

Acusaron que el borrador que circuló la semana pasada mantiene la esencia de la reforma educativa implementada durante el sexenio anterior.

"¡Discusión no simulación!", "No a la reforma educativa!", "¡Reinstalación!", "¡6 años en pie de lucha. No permitiremos que se maquille la elaboración de la reforma educativa!" y "¡Exigimos desaparición total!", son las consignas.