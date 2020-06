Refieren consultorios de farmacias hasta 36 mil personas al día a hospitales COVID

Ciudad de México.- Hasta 10 por ciento de pacientes diarios que acuden a los consultorios adyacentes a farmacias son canalizados a hospitales Covid por presentar síntomas relacionados con el virus.

Marco Pascual, director comercial de Anafamex, indicó que la asociación representa a 18 mil consultorios de farmacia en todo el país, los cuales ofrecen 360 mil consultas diarias, en promedio. Esto significaría, que a 36 mil de estos pacientes se les recomiendo acudir a un especialista de la Ssa.



"Lo referimos inmediatamente a un hospital Covid. No diagnosticamos o determinamos que el paciente tenga Covid", precisó.



Indicó que cuando los pacientes tienen una saturación menor a 90 por ciento, fiebre y dolor de cabeza se les recomienda asistir a unidades médicas donde tratan el virus.



Comentó que ante la epidemia, los médicos de estas farmacias han sido dotados de oxímetros para medir la saturación y, actualmente, hasta el 40 por ciento de farmacias cuenta con éstos.



Por otra parte, Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, la cual agrupa 400 consultorios adyacentes a farmacias en todo el país, señaló que a lo largo de lo que va de la epidemia, los médicos de estos consultorios han detectado aproximadamente mil casos de pacientes con síntomas de Covid-19.



Dijo que hasta el 80 por ciento de los consultorios de farmacias que forman parte de esta red se encuentra en la Ciudad de México y Estado de México y que es en las zonas Oriente y Norte donde han detectado más pacientes con síntomas de esta enfermedad.



Becerra mencionó que los casos complicados, alrededor de un 10 por ciento, son canalizados a los hospitales Covid, mientras que a los no graves les prescriben la prueba de Covid-19 y ofrecen tratamientos para fortalecer su sistema inmunológico.



"Utilizan azitromicina, vitamina D, vitamina C, transferón para levantar el sistema inmune", señaló.



Aseguraron que los consultorios adyacentes a farmacias han implementado protocolos para evitar contagios con base en los lineamientos de la Secretaría de Salud.



Indicaron que los médicos han recibido entrenamiento en línea y cuentan con equipo básico de protección.

En un recorrido por consultorios de farmacias, se constató que los médicos registran la presencia de pacientes con síntomas de Covid y que regularmente les indican hacerse la prueba y aislarse, en caso de presentar signos leves.



Además, se les aconseja comunicarse a las líneas de ayuda que se han puesto al alcance de la población, como el teléfono de Locatel, para quienes tienen tos seca, jaqueca, diarrea y fiebre, entre otros malestares de la enfermedad.



Indicaron que cuando los pacientes se encuentran graves son referidos a hospitales Covid que están cerca de su localidad y, asimismo, aconsejan a los familiares de estos enfermos hacerse la prueba y aislarse.