Coordinador del PAN exhorta a partidos denunciar a Samuel García

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, exhortó a los partidos políticos a denunciar al Gobernador Samuel García por la campaña que realiza en cada evento público.

"Ojalá de los partidos políticos pongan las sanciones correspondientes porque el Gobernador anda mostrando a sus candidatos en los eventos oficiales" , dijo el legislador local albiazul.