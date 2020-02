Coronavirus: Confirman el segundo caso de Covid-19 en México

MÉXICO.- Esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Hugo López Gatell confirmó el segundo caso de Covid-19 en una persona en un hotel de Sinaloa, hasta el momento están a la espera de segunda prueba, pero de acuerdo con Gatell, ya se puee hablar de un nuevo caso de coronavirus en el país.

En el curso de la madrugada, se detectó un segundo caso de #COVID19 en Sinaloa, confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Se realizan las pruebas confirmatorias en el #INDRE. #ConferenciaMatutina pic.twitter.com/NOur09TzdM — SALUD México (@SSalud_mx) February 28, 2020

De acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (INDRE), se trata de un hombre de 41 años de edad, originario de Hidalgo, el cual, ya se encuentra en aislamiento.

Andrés Manuel López Obrador dará conferencias nocturnas

Debido a estos dos primeros casos, Andrés Manuel informó que a partir de hoy a las 9 de la noche se estarán dando conferencias nocturnas para tratar más a fondo el tema del Covid-19.

Hugo López-Gatell dijo que hay que tratar este tema con mucha claridad técnica.

También te puede interesar: Pide AMLO 'no exagerar' por coronavirus

Explicó que el coronavirus se puede manifestar desde un catarro común hasta síntomas graves.

El subsecretario dijo que, debido a la previsible expansión del coronavirus, no se recomiendan medidas restrictivas, sino de mitigación.

Explicó que si se actúa oportunamente para atender casos en desarrollo, se pueden prevenir nuevos contagios.

Personas más vulnerables ante el Covid-19

Gatell afrimó que las personas más vulnerables son los, adultos mayores, menores 5 años, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

#ConferenciaPresidente. Atención a mujeres embarazadas que pueden ser más vulnerables ante el coronavirus. pic.twitter.com/3UaV7jZrva — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 28, 2020

Hugo López Gatell dijo que no es una enfermedad grave

“Esto no se puede contener, pero eso no significa que no se pueda mitigar el contagio. No es una enfermedad grave, en su mayoría, más del 90% son casos leves, es decir síntomas de un catarro” afirmó el subsecretario.

“Hasta 70% podríamos tener la infección el virus podría entrar a nuestro cuerpo sin causar absolutamente ningún síntomas, no nos daríamos cuenta, eso es una excelente noticia porque nos convertiríamos en persona inmunes” Señaló Hugo López Gatell

De igual manera el subsecretario invito a la ciudadanía a no abrazarse ni besarse para evitar el contagio del Covid-19.