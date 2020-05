COVID: AMLO considera posponer su viaje a la Península de Yucatán

Ciudad de México.- Durante la conferencia diaria de prensa de la Secretaría de Salud en torno a la pandemia del COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró, en relación con la anunciada visita del presidente a la Península de Yucatán la próxima semana, que será el viernes, de acuerdo con las consideraciones del semáforo de Salud, cuando López Obrador tome la decisión de ir o esperar un tiempo a que las condiciones sean las adecuadas.

“Hay una serie de actividades de gobierno que no deben quedarse paradas, porque de ello depende el bienestar del país.

“La vida pública del país es muy importante al igual que todos los demás. La actividad del gobierno es esencial para los gobiernos federal, estatal y municipales, sólo redujimos masivamente la cantidad de gente que está trabajando con la condición de que no se afecten los servicios esenciales al públicos, para garantizar los derechos humanos de las personas”, informó.

Aún así –enfatizó- la decisión no está tomada, y él mismo lo dijo esta semana. Para eso será la reunión del jueves. Mañana haremos esta reflexión con él y seguramente el viernes informará lo que se haya resuelto.

“Si llegara a resolverse que pueden realizarse las visitas, no se llenarían los estados, serían visitas técnicas de supervisión con máximo de 40 personas; el propio presidente ha pedido que por favor las personas comprendan que este es momento de quedarnos en casa, que no se acerquen a él ni a la comitiva, ni entre ellos, porque no queremos concentraciones públicas.

“Si llegara a darse, insisto, ocurriría en sitios que están en tránsito hacia el estado de mayor seguridad porque la curva epidémica va en descenso y en una forma controlada con una serie de medidas adicionales sobre la propia seguridad del mandatario y de su comitiva”, detalló.

Es muy importante que la vida económica y social se reactive y por eso el planteamiento de la nueva normalidad. Lo idóneo sería quedarnos todos en confinamiento hasta que el virus desaparezca lo cual podría durar hasta dos años, pero hay que reactivar la vida pública por todas las razones del bienestar.

“No hay ningún documento que diga en este día se debe salir, se están haciendo ensayos de desconfinamiento en todo el mundo para ver si hay rebrotes. Si hay evidencia de ellos, se retira la acción, disminuye la movilidad pública. Eso es lo que a México le toca hacer ahora”.

Por otro lado, el epidemiólogo de la Ssa aseguró que el presidente no tiene un estado excepcional ni de protección biológica como ser humano ni tampoco que tiene privilegios específicos por ser el jefe del Estado. Todos los elementos se consideran importantes de acuerdo a su utilidad pública y con esa información completa se tomará la decisión que mejor convenga al país y sus ciudadanos.