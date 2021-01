Covid: Llega la vacuna a los estados; recibirán 1.3 millones de dosis

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) se comprometió a entregar a las 32 entidades del país 1.3 millones de vacunas contra Covid-19, las cuales deberán ser destinadas al personal de salud.

De acuerdo con un calendario presentado por el titular de la dependencia, Jorge Alcocer, durante una reunión de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el reparto comenzará el próximo 12 de enero.



El ritmo de las entregas está condicionado por el arribo de los embarques del biológico desarrollado por Pfizer y BioNTech, por lo que se prevén distribuir entre el 12 y 18 de enero, 439 mil 725 dosis; entre el 19 y el 25, 436 mil 800 y, entre el 26 de enero y 1 de febrero, otras 436 mil 800.



En el cronograma se establece que el total de cajas es de mil 347, las cuales vienen selladas para garantizar la temperatura de ultracongelación y cada una contiene 975 dosis.

Las entidades que recibirán más unidades coinciden con las que tienen mayor infraestructura hospitalaria y más trabajadores de la salud. Se trata de la Ciudad de México con 198 mil 900 dosis; Estado de México, con 139 mil 425; Jalisco, con 81 mil 900; Veracruz, con 76 mil 20; Nuevo León, con 70 mil 200, y Guanajuato, con 54 mil 600.



Durante la reunión, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando para garantizar un acceso igualitario y universal a la vacuna.



"La estrategia de vacunación que se está implementando para contener la pandemia Covid-19 está construida sobre una perspectiva de enfoque nacional que busca lograr mayor eficiencia, y eficacia e impacto, pero sobre todo busca garantizar el acceso universal e igualitario, que no haya distinciones ni fomente el aumento de las desigualdades", aseguró.



Por ello, conminó, las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben trabajar coordinadamente para que las dosis sean aplicadas a la población conforme al cronograma diseñado por grupos de riesgo.



En su participación, el Gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, dijo que trabajadores que están atendiendo directamente la pandemia, pero no son personal de salud, han sido excluidos de la primera etapa de vacunación, por lo que pidió que también se les aplique el biológico.



"Ya tomamos nota de lo que estás diciendo, de que no están dando de alta a personal que está en la primera línea de batalla, como son, todas estas personas que trabajan en ambulancias, y en otros sectores, que por razones de no estar incorporadas a los sectores de salud no se les está dando esta vacunación, pero que están en la primera línea de batalla. Tomamos ya noticia de lo que nos estás diciendo y proponiendo", respondió Sánchez Cordero.

