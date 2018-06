'Cuauh' va con todo y apuesta la cabellera por AMLO

Agencia

MÉXICO.- El deporte y la política protagonizan, cada vez más, una relación cercana entre sus protagonistas. De unos años para acá, ex atletas y jugadores de futbol de distintos perfiles han dado el brinco a la palestra de diferentes puestos y cargos dentro del gobierno.

Por ello, a pocos días de que se lleven a cabo variadas elecciones en el país, en una sola mesa se reunieron los estelares en sus anteriores disciplinas, que hoy aspiran a hacerse del voto multitudinario.

También te puede interesar: Mega manifestación del CNTE: provocará caos vial en la CDMX

Carlos Contreras Legaspi, Luis Rivera, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Girón y Felipe Muñoz, hablaron de todo un poco, analizando panoramas venideros y sobre todo, realizando declaraciones sin tapujos, siendo claros.

Aún como candidato a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco no pierde la personalidad que mantuvo como futbolista.

El elegido por la coalición Juntos Haremos Historia conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo tiene plena confianza de que ganará las elecciones el próximo primero de julio y así lo advirtió: "Estamos muchos puntos por encima de cualquiera, estoy seguro que tenemos la confianza de la gente y trabajaremos para refrendarla. Vamos a ganar y vamos a ver por el bien de todos los morelenses", comentó.

De hecho, Blanco, como en la cancha, llegó a línea de fondo y desde ahí, sirvió un balón venenoso, que llegó a todos sus sinodales: "Vamos a apostar algo para lo de la presidencia… Si están tan seguros de que gana su candidato, apostemos algo", refirió el polémico '10'.

"Qué tal una cena, yo creo que (Ricardo) Anaya va a ganar", comentó Luis Rivera. "No, mejor la cabellera, algo que nos duela de verdad", adelantaba el ex americanista. Instantes más tarde, Cuauhtémoc cerraba el trato con el olímpico en Londres y después, con Girón y Muñoz, sentenciando: "Parece que no conocen el empuje de Andrés Manuel, cómo lo sigue y lo quiere la gente. Vamos a ganar".

Con información del portal de noticias Milenio.