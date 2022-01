Le “meten gol” a Cuauhtémoc Blanco con foto acompañado de narcos

CUERNAVACA, Morelos.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco afirmó que la fotografía publicada hoy con tres líderes de grupos delictivos de narcotráfico, uno de ellos asesinado en el interior del penal de Atlacholoaya, es parte de una guerra sucia emprendida por los "narcos políticos" cuyas actividades ilícitas son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Blanco dijo desconocer a los hombres que posan en la fotografía y sostuvo que esa imagen es una de miles que le piden sus seguidores a cualquier lugar donde acude, y por lo tanto nunca pregunta a qué se dedican.

"En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quien era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo".

Polémica por foto de Cuauhtémoc Blanco con narcos

En la fotografía que circula en redes sociales se le ve con Irving Eduardo Solano Vera, "El Profe", presunto líder de Guerrero Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa Meza, "La Tripa", cabeza del Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro, El Ray, del CJNG.

De los tres supuestos líderes del narcotráfico fueron detenidos en esta administración El Profe y El Ray, sin embargo, el segundo fue asesinado en una riña al interior del penal de Atlacholoaya; Homero Figueroa, sigue libre.

Ante esto, Cuauhtémoc Blanco afirmó que:

"Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con ningún delincuente. Voy a seguir trabajando para darle paz al estado y mejor que se preocupen los narcopolíticos que están aquí. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100%, la gente que me conoce sabe como soy".

Blanco aseguró que el gobierno federal y la FGR tienen alrededor de 20 denuncias contra algunos exalcades metidos en el narcotráfico, así como jueces y policías, entre otros.

"Ya le pasé la información a la FGR de todas las personas que están metidas en el narcotráfico en Morelos, que son los narcopolíticos. Ya no está en mis manos ni en mi cancha, si tuviéramos un fiscal que le gustara trabajar con mucho gusto trabajaríamos de la mano, pero creo que nunca va a pasar nada aquí, entonces me tengo que mover al gobierno federal y pasar toda esta información a la Ciudad de México".

En opinión del gobernador todavía faltan más cosas por ver debido que se acercan las elecciones, pero se dijo preparado para "los trancazos" y con la decisión firme de continuar con su trabajo hasta ver en la cárcel a muchos personajes que tanto daño le han hecho al estado.

En la 24 Zona Militar donde acudió al cambio de mando castrense, Blanco Bravo afirmó que la divulgación de la fotografía es parte de una estrategia sucia de parte de la oposición que comenzó su campaña hacia los comicios del 2024.

"A los opositores no les tengo miedo porque los pantalones los tengo bien puestos, y así voy a luchar. Soy una persona que me gustan los retos y sé que la oposición esta perfilada para el 2024, pero no les tengo miedo. Se los dije el otro día, que gane el mejor en el 2024, hay que dejar de pelear, primero la gente y después del 2024, pero ellos se están perfilando ya, no quieren trabajar para el estado. Se los dije yo no soy político si gana Morena, si gana el PRI si gana el PRD, me importa un cacahuate, hay que hacer las cosas bien para la gente. No estoy obsesionado porque quiero que gane uno u otro, aquí lo primero es trabajar para la gente".

