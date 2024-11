Cuestiona Sheinbaum presupuesto millonario para elección judicial

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado desde Palacio Nacional al Instituto Nacional Electoral (INE) para que revise el presupuesto solicitado para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.

En ‘La Mañanera del Pueblo’ de este viernes 8 de noviembre, Sheinbaum expresó sorpresa ante el aumento en los recursos solicitados, señalando que la cifra propuesta supera el presupuesto aprobado para las elecciones federales de 2024.

Por esta razón, la mandataria ha solicitado al INE que desglose sus gastos para que la Cámara de Diputados pueda revisar y, si corresponde, validar el presupuesto.

SHEINBAUM Y EL PODER JUDICIAL

Durante su conferencia, Sheinbaum aprovechó un momento para instar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a pronunciarse sobre las elecciones judiciales que se llevarán a cabo el próximo año.

Argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya reconoció que los recursos legales interpuestos por los partidos políticos contra la reforma al Poder Judicial son de carácter electoral, lo que excluye los amparos como vía de impugnación.

SCJN DEJA INTACTA LA REFORMA JUDICIAL

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó intacta la reforma judicial, desestimando las acciones de inconstitucionalidad, ante la necesidad de 8 votos para poder invalidarla.

Con esto, la Corte desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al no alcanzar la mayoría de votos para determinar la invalidez de la reforma judicial.

Esta situación se explica en que sólo 7 ministros votaron a favor de analizar la invalidez o no de la reforma, y 4 en contra del proyecto. Sin embargo, siendo necesario 8 votos y no 6 para revocarla, los votos no serían suficientes.

