Suprema Corte desestima acción de inconstitucionalidad de Reforma Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deja intacta la Reforma Judicial, desestimando las acciones de inconstitucionalidad, esto ante la necesidad de 8 votos para poder invalidarla.

Con esto, la Corte desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al no alcanzar la mayoría de votos para determinar la invalidez de la Reforma Judicial.

🔴 #UltimaHora | La #SCJN desestima el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al no alcanzar los 8 votos necesarios para declarar acciones de inconstitucionalidad, por lo que la #ReformaAlPoderJudicial se mantiene.



Esta situación se explica en que sólo 7 ministros votaron a favor de analizar la invalidez o no de la reforma, y 4 en contra del proyecto. Sin embargo, siendo necesario 8 votos y no 6 para revocarla, los votos no serían suficientes.

Así, se espera que el jueves se desechen los recursos legales que presentarían partidos de oposición para invalidar el contenido de esta reforma.

En su momento, los ministros y ministras Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Piña Hernández; votaron en favor del proyecto de invalidez.

En tanto, el Ministro Alberto Pérez Dayán, y las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz; votaron en contra.

Por lo tanto, siendo que se requerían 8 votos y no 6, para revocar el proyecto de González Alcántara Carrancá, prevalece en sus actuales términos la reforma al Poder Judicial.

Lenia Batres vota en contra de su propia propuesta

Durante discusión para invalidar o no lo relacionado a la reforma al Poder Judicial, la ministra Lenia Batres Guadarrama propuso, de manera inicial, aplazar dicho debate, aunque al final, terminó por votar en contra de su propia propuesta.

Con un semblante tranquilo y a punto de tomar un sorbo a su taza de café, la ministra Bares Guadarrama exclamó:

“En contra… perdón, a favor de mi propuesta, en contra de que se pase a su estudio en este momento”, dijo.

Pérez Dayán no apoyará proyecto para invalidar reforma judicial

Por otra parte el ministro Alberto Pérez Dayán expresó su desacuerdo con el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía invalidar una reforma constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad.

"No coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión. Convencido que esta acción de constitucionalidad a partir de sus precedentes debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma sé de las consecuencias de la reforma judicial e incluso lo siento personalmente, a mí también me toca".

A pesar de su postura, el ministro Pérez Dayán subrayó que existen otros caminos para proteger los objetivos de la reforma, enfatizando que el enfoque no debería centrarse en combatir las normas electorales, sino en garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.

(Con información de redes sociales)