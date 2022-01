Cuitláhuac García pide investigar a exlíder de la Fuerza Civil vinculado a Javier Duarte

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García solicitó investigar a exjefe policial, Roberto González Meza, este fue funcionario durante el mandato de Javier Duarte y es señalado por la presunta participación en el robo de 150 mil pesos en efectivo en conjunto con su sobrino, dinero que pertenece a una constructora del estado mencionado.

Según la información brindada por las autoridades, el sobrino del ex jefe policial es forma parte de la Fuerza Civil del estado, mismo que fue detenido por las autoridades locales señalándolo de robar dinero durante un operativo en un retén carretero.

El gobernador de Veracruz dijo que después de la detención del familiar de González Meza, este llegó inmediatamente para defender al imputado.

“Fue muy raro que él mismo haya ido a la instalación de manera prepotente a defenderlo, eso nos salta a la vista y nos entra a la duda razonable de qué estaban haciendo con esas cantidades y yo sí pido que la autoridad donde se puso la denuncia investigue y se deslinden responsabilidades” especuló García.

Por ello, mencionó que ya ha implementado una acción inmediata para estos casos.