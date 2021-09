Custodio es asesinado a balazos durante un asalto en CDMX

Un custodio muere a balazos luego de enfrentarse a delincuentes, este fue abatido por los asaltantes mientras que su acompañante quedo herido. Los hechos ocurrieron este viernes en el desnivel de Avenida Oceanía y Circuito Interior, dos sujetos intentaba robar una camioneta.

Elementos confirmaron que un camión de carga que salía de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, iba custodiado por un auto particular, cuando fueron interceptados por dos asaltantes con uso de violencia intentan despojar a los elementos de la Guardia Nacional del Vehículo.

Por lo que los custodios se resistieron al asalto y fueron abatidos a balazos, donde uno murió al instante por los impactos de bala.

Elementos de la policía de la Ciudad de México confirmo que un elemento había muerto y otra se encontraba herida.

Las personas que fueron heridas son identificaron como elementos de La Guardia Nacional; esta se encontraban en un auto particular ajeno a la institución, has el momento la corporación no ha dado comunicado sobre el personal lesionado y asesinado.

Con información de El Universal.

