Detectan tres casos de Flurona en México

El secretario de salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez dio a conocer que se detectó en el estado, el primer caso de Flurona, este consiste en un contagio de Covid-19 e Influenza al mismo tiempo.

De acuerdo con la información revelada en conferencia de prensa, Munguía Pérez manifestó que el virus se presentó en una mujer.

“Tenemos el primer caso de coinfección, conocido como flurona, una combinación de COVD-19 e influenza en una femenina de 28 años de edad de la ciudad de Tepic”, detalló el secretario de Salud.

Asimismo, declaró que después de detectar el contagio de Flurona, enseguida se tomaron las medidas pertinentes para evitar la propagación del virus, por lo que a la mujer se tuvo que aislar y ya está recibiendo el tratamiento médico correspondiente.

“Como les he comentado es parte de todo este proceso. Por eso es que estamos en alerta máxima de forma permanente (en el estado) para ver los comportamientos que tiene esta pandemia”, detalló Munguía.

Finalmente, el secretario mencionó que se iniciarán operativos de concientización entre los ciudadanos; aplicar sana distancia, uso de gel antibacterial, cubrebocas.

Confirmado el primer caso en México de flurona, la coinfección de influenza y COVID-19.



Así lo detalló el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía, sobre el caso de una mujer de 28 años, originaria de Tepic.



Jalisco detecta dos casos de Flurona

Después de que Nayarit confirmara su primer caso de Flurona, el pasado sábado la Jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergente y Remergentes (LADEER) de la Universidad de Guadalajara, Alejandra Natali Vega declaró que se registraron dos contagios de Flurona en Jalisco.

Estos contagios se atendieron de manera ambulatoria debido a que no fueron graves, a su vez expresó que no existe mucha información sobre estas coinfecciones, debido a que no se han presentado muchos casos en el mundo.

De acuerdo con los datos de LADEER la presencia de la Flurona en Jalisco coincide con la llegada de Ómicron mismo que ha desalojado a la variante Delta al estar presente en el 95.5 de las pruebas que se realizan.

