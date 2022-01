Detectan venta de Molnupiravir falso en México, medicamento contra el Covid

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó el viernes que ha detectado dos productos distintos: MPIRAVIR y MOLAZ, versiones falsas de Molnupiravir, medicamento para uso de emergencia como tratamiento a pacientes con COVID-19.

La Cofepris halló versiones con la etiqueta “molnupiravir” a la venta producidas por compañías como “Merit”, y “Azista”. La medicina verdadera es producida por la farmacéutica estadounidense Merck.

En este caso la agencia escribió que el molnupiravir está aprobado sólo para su venta con receta médica e indicó que no tenía registros de ningún permiso para importar o vender fármacos de esas compañías en México.

Identifica los falsos Molnupiravir

A continuación, se muestran dos de los productos que se detectó se comercializan de manera irregular en nuestro país:

Molaz

Molaz del laboratorio Azista, viene en una caja blanca con líneas naranjas y moradas, conteniendo cápsulas de 200 mg, el cual, se ofrece como un producto de venta libre.

Mpiravir

MPIRAVIR del laboratorio Merit, tiene la presentación de una caja blanca con verde, líneas amarillas con fecha de caducidad 10/2023 conteniendo 40 cápsulas de 200 mg.

Hasta el momento no se han realizado importaciones de dicho medicamento, por lo que, cualquier producto comercializado en México se considera ilegal y su consumo implica riesgos a la salud.

En este sentido, la Cofepris emite las siguientes recomendaciones:

A la población: El producto Molnupiravir, no puede ser comercializado de forma directa, en farmacias, en redes sociales, al no garantizarse su legal adquisición a través del titular autorizado Merck Sharp and Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V.

En caso de contar con información sobre la posible comercialización de este producto realizar la denuncia sanitaria correspondiente a través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

