Diputada de Morena gana título de Lady; por presentar cartel ofensivo

La diputada Marisol Gasé, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), protagonizó una bochornosa escena durante una sesión este viernes al ofender a la diputada del PRD. Olga Luz Espinosa.

Esta última fue interrumpida por un cartel con la palabra “culera", luego que Espinosa se le haya ido a la yugular a las morenistas por no aprobar más presupuesto para programas de género.

“Prefiero ser una mujer de izquierda del PRD, que ser una borrega siguiendo un ganso”, aseveró la perredista.

Si me dicen C*ler* por argumentar y defender el #Presupuesto de las #Mexicanas … pues si lo soy. pic.twitter.com/MqamHcKVK5

Frase que desató la ira de la diputada Gasé; un pizarrón bastó para que diera el mensaje contundente a la perredista.

Así no, Marisol García Segura @marisolgase.



Porque México tiene un severo problema de agresión hacia las mujeres.



Porque el Congreso es de los mexicanos, no es la casa de las y los legisladores.



Porque tu trayectoria como feminista queda manchada.



Así no, Marisol Gasé. pic.twitter.com/Lb8b0svqwX