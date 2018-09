Eran dos tráiler con unos trescientos cadáveres afirma exdirector del IJCF

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco y el hoy exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) del estado, Luis Octavio Cotero, se deslindan de la responsabilidad por el tráiler abandonado con ciento cincuenta y siete cadáveres en un predio rústico de Tlajomulco de Zúñiga, de igual manera en entrevista que le fue realizada informó que no sólo es uno, si no dos tráiler, que en total sumarían unos trescientos cuerpos.

La fiscal central, Marisela Gómez Cobos, señaló este martes en entrevista con Aristegui Noticias que el órgano que preside tuvo que enviar al Instituto de Ciencias Forenses un oficio en donde se permitiera la salida de los cuerpos.

“Se da por sentado que el director del instituto tuvo que haber avalado la salida. Porque es en el instituto donde están resguardados los cuerpos, hay una cadena de custodias. Estamos haciendo la revisión de dónde salió la autorización y por qué fueron a estos predios”, dijo Gómez Cobos.

En tanto, Luis Octavio Cotero, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del estado, dijo que el organismo no tiene ninguna facultad de mover, traer, llevar ni mandar cuerpos, y que esa facultad es solamente la Fiscalía del Estado.

"El gobernador no me puede atribuir ninguna falta, yo meto las manos al fuego por los peritos del Instituto de Ciencias Forenses. Espero que la fiscalía y el gobernador no demeriten el trabajo del Instituto", dijo en entrevista este martes con Grupo Fórmula.

El fin de semana se dio a conocer que una caja de tráiler en la que se alojan ciento cincuenta y siete cadáveres y que hoy se confirmo que no era uno, si no dos tráiler con los cuerpos de personas no identificadas que estuvieron circulando por Guadalajara y una de ellas fue abandonada en un predio rústico de Tlajomulco de Zúñiga.

'Están en los tráileres, uno es el que se exhibió en los medios y otro nuevo que se contrató por parte de la fiscalía porque nosotros no tenemos recursos para contratar ese tipo de servicio, ni la bodega donde estuvieron. No fue de mi conocimiento, ni información', aseguró Cotero.

Estos cuerpos presuntamente fueron víctimas de hechos violentos vinculados a la delincuencia organizada, sumando un total de trescientos cuerpos.

Previo a lo anterior, el carguero estuvo por varios días en una bodega de la colonia La Duraznera en Tlaquepaque, pero fue sacado del sitio por exigencias de la alcaldesa, María Elena Limón, quien ordenó la clausura, durante una sesión de cabildo, “este contenedor estaba en unas bodegas que no tienen licencia de construcción, y que no tienen ningún tipo de giro para trabajar”.

Luego de más de doce horas de abandono, el carguero fue retirado del predio, y fue escondido en una bodega de la zona industrial de Guadalajara, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General.

Tras estos hechos, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, informó que se encontraron responsabilidades en la actuación del titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, y lo destituyó.