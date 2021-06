Ejecutan nueva orden de aprehensión contra Roberto Sandoval por delito electoral

Elementos de la Fiscalía de Nayarit ejecutaron una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval por delitos electorales, peculado y ejercicio indebido de funciones; en esta ocasión el caso tiene que ver con la forma en que se utilizaron los recursos del Programa de Seguridad Alimentaria (Prosa) para presuntamente coaccionar el voto en favor del PRI.

De acuerdo con la Fiscalía de Nayarit, el exgobernador se encuentra recluido en el CERESO No. 4 “El Rincón” por dos causas penales.

El imputado quedó a disposición de un juez con sede en la capital de estado, para realizar los trámites que la ley mandata y que vendrán a determinar su situación legal.

En mayo de 2017, durante la campaña para la elección de gobernador de ese año, comenzó a circular un audio en el que se escuchaba al exgobernador Sandoval ofreciendo programas sociales de por vida a cambio de votos para el entonces candidato priísta Manuel Cota.