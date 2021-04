El gobernador de Puebla dijo que espera “sentir rico” cuando lo vacunen

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta informó que próximamente programará ser vacunado contra el Covid-19 con cualquier vacuna que esté disponible y jugó con las sensaciones que tendrá su cuerpo.

"Presiento que la vacuna se acerca cada vez más a mí, me han dicho que cuando te aplicas la vacuna sientes un cosquilleo excitante en tu cuerpo y yo espero sentirlo a plenitud, tengo 62 años y yo no me voy a vestir de viejito, yo ya estoy viejito, ni voy a engañar a los filtros del niño poblano", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, expresó que todos serán vacunados a su tiempo y adelantó que espera "sentir rico" cuando lo vacunen.