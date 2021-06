El precio de Bitcoin a las 17:00 horas este sábado 12 de junio de 2021

Tras el anuncio de que El Salvador había aprobado la “Ley Bitcoin” el pasado 9 de junio.

Con la aprobación de esta ley, Bitcoin ha sido declarado en la nación como una divisa de curso legal y preparando su camino para el uso de la criptomoneda, el gobierno ha anunciado que usará sus distintas plantas termoeléctricas ubicadas en los volcanes del país para comenzar a minar BTC sin contaminación adicional alguna.

El Salvador se convertirá en el país centro americano en hacer Bitcoin una moneda nacional.

Según las declaraciones del presidente Nayib Bukele, una vez aprobada la ley se ha puesto en comunicaciones con la compañía estatal de producción de energía geotérmica “LaGEO” para elaborar un plan para construir instalaciones para la minería de BTC que utilicen la energía eléctrica generada de los volcanes.

I sent a drone to film one of the new wells...



Nice rainbow 🙂



Bitcoin mining with the power of volcanos!#BTC🌋♻️🇸🇻 pic.twitter.com/cEIFcf23tS