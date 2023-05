AMLO “palomea” a Grupo México para comprar Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador ve bien que Grupo México, de Germán Larrea, compre Banamex a pesar de tener diferencias.

En la mañanera, el mandatario federal indicó que van "muy bien" las negociaciones de la venta del banco y reiteró que uno de los posibles compradores es Grupo México.

Aclaró que no hay del Gobierno mexicano ninguna inconformidad.

Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es Grupo México y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos de Citibanamex, que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación", afirmó AMLO.

Recordó que tiene diferencias con Grupo México pero dijo que eso es "otro cantar".