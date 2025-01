No es sorpresa que la película ‘Emilia Pérez’, protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, no haya sido del agrado de la mayoría de los mexicanos.

De hecho, muchos que fueron a ver el filme del francés Jacques Audiard a los complejos de Cinépolis a lo largo del país salieron inconformes, razón por la que pidieron un reembolso como parte de la ‘garantía’ que ofrecía la empresa con esta película.

No obstante, la empresa no quiso respetar su ‘garantía Cinépolis’, ya que según sólo se podía hacer válida en los primeros 30 minutos de la película. Además, en algunos casos agregó que esa garantía era nada más una ‘recomendación’, por lo que no tenía porqué devolverles su dinero.

Esto resultó en que cientos de usuarios en redes sociales como X (antes Twitter) y Facebook se manifestaran y solicitaran ayuda de ‘la vieja confiable’: la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

PROFECO entra en batalla por garantía Cinépolis de ‘Emilia Pérez’

Tras ser etiquetada incontables veces en redes sociales, la PROFECO por fin se manifestó ante esta polémica.

“En relación al reclamo de algunas personas consumidoras, a través de redes sociales, por no existir una compensación respecto a la Garantía Cinépolis, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ya está en pláticas con el proveedor, a fin de que sea claro con la información que proporciona a sus clientes”. “La Ley Federal de Protección al Consumidor señala que las leyendas ‘garantizado’, ‘garantía’ o cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando se indiquen en qué consisten y la forma en que el consumidor puede hacerlas efectivas”, detalló el organismo en un comunicado.

Se siente raro afirmar que algo sirve en este país, pero la Profeco no decepciona pic.twitter.com/0jKvBQxWbx — El alegador (@luisarquimusico) January 25, 2025

“En ese sentido, la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Por ello, y para garantizar los derechos de las personas consumidoras, Cinépolis está colaborando con Profeco para precisar los términos y condiciones de su garantía con base en lo estipulado en la Ley”.

Por último, la PROFECO hizo énfasis en lo importante que es que la gente conserve el comprobante de pago, ya sean boletos o correos con boletos digitales, con la finalidad de ‘presentar su queja o hacer una aclaración’.

Con información de PROFECO y redes sociales