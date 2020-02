¿Qué pasará con Emilio Lozoya tras ser detenido en Málaga?

Ciudad de México.- Tras darse a conocer la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en Málaga, España, este miércoles, Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, gracias a la colaboración de la Policía de España y de la Interpol.

Lozoya fue aprehendido por policías locales en Málaga, especializados en la búsqueda de fugitivos, que atienden los requerimientos de Interpol, “así es en cada país, no debe intervenir ninguna policía extranjera, más que en casos excepcionales”, dijo.

Recordó que debido a una filtración, “este individuo pudo salir del país antes de que pudiéramos tener la orden de aprehensión (por el caso de Odebrecht y Agronitrogenados) ratificada por el juez”.

Refirió que si bien, el tema del idioma ayudará a que el proceso no se demore, podría tomar un tiempo y puso como ejemplo el caso del empresario Alonso Ancira, señalado por el caso Pemex-Odebrecht, donde se lleva a cabo un litigio ante las autoridades españolas.

Al preguntarle sobre a dónde será enviado Lozoya una vez que llegue a México, en extradición, prefirió no dar más detalles para no afectar el debido proceso, “prefiero en este momento no adelantarme a las sanciones operativas que esto significa”.

Respecto al proceso de entrega del detenido, el fiscal refirió: “lo trae la policía española, lo entrega a la policía mexicana e ingresa al procedimiento mexicano que ya tiene iniciado” en territorio nacional.

¿De qué se acusa a Lozoya?

Lozoya Austin es buscado por autoridades judiciales debido a que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al omitir, en más de una ocasión, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

Asimismo, estaba prófugo desde mayo de 2019, tras ser acusado de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

Al exdirector de la empresa productiva del Estado se le señala de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda confirmó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la “lista de personas bloqueadas” a Lozoya y a la persona moral Altos Hornos de México (AHMSA) “conforme a derecho” y con la cual reafirma política de “cero tolerancia a la corrupción”.

El pasado 5 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos del exfuncionario, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpusiera dicha sanción.

Trayectoria de Emilio Lozoya

Emilio Ricardo Lozoya Austin estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

El exdirector de Pemex, a quien se le acusa de múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, nació el 8 de diciembre de 1974 y es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Fue oficial de inversiones en la corporación Interamericana de Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo, de 2003 a 2006, y director del Foro Económico Mundial para América Latina en el periodo 2006 a 2009.

Lozoya Austin participó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto como coordinador de vinculación internacional, y fue director general de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016.