Así vive Emma Coronel, pareja sentimental de El Chapo

CIUDAD DE MÉXICO.- Las imágenes en redes sociales sobre el festejo de las hijas de Joaquín “El Chapo” Guzmán con una temática sobre Barbie fueron un boom y, también, el destape de otras capturas sobre cómo es la vida de Emma Coronel mientras su pareja pasa los días recluidos en el Centro Correccional Metropolitano, enclavado en el sur de Manhattan.

Las fotos de Coronel en la cuenta de Instagram “emmacoronela” van de las del festejo de sus hijas a la práctica de tiro en Gun For Hire; una de sus estancias en Los Cabos; su paso por lo que tituló: “En algún lugar del mundo”, y su afición por el beisbol con su playera de la fan número 1 de los Yankes en el Yankee Stadium, comparte el periódico Excélsior en su portal web.

“A estas alturas lo único que queda es disfrutar y agradecer hasta lo mínimo, porque el odio puede sorprendernos a la vuelta de la esquina”, destacó la pareja sentimental de “El Chapo” en una imagen del pasado 28 de junio.

#yankees ❤️

Y dos días antes: “Desde hace un par de años, la mayor de mis gratitudes es para las personas que me hacen reír”, escribió.

En julio 19 compartió una imagen en traje de baño con el mensaje: “Para saber quién eres, hay que saber de dónde vienes y, después, a donde vas. #emmacoronel #tbt”.

Mientras tanto, Joaquín Guzmán Loera permanece recluido en una prisión que alberga 795 reclusos.

“Los prisioneros calificados de alta peligrosidad son puestos en media decena de celdas en un ala llamada 10 South, donde habitan en confinamiento solitario y tienen prohibido dirigirse la palabra entre ellos. Las luces están prendidas durante 23 horas del día, a veces hasta las 24, según registros judiciales, entrevistas con abogados y declaraciones escritas. Las ventanas son esmeriladas, lo que no permite ver hacia fuera. La ranura de la puerta para introducir alimentos está cerrada prácticamente todo el día, por lo que los reos ven poco más allá de su celda solitaria.”, detalló el periodista Joseph Goldstein en una publicación para The New York Times en enero de 2017.