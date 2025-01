Empresas apuran envíos antes de que Trump asuma la presidencia

Al menos un 20 por ciento de las empresas que operan bajo el programa IMMEX (Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación) están acelerando sus envíos hacia Estados Unidos antes de la toma de posesión de Donald Trump, programada para el próximo 20 de enero.

Según un sondeo realizado por Index Nuevo León, organización que agrupa a empresas maquiladoras y manufactureras de exportación, esta medida busca prevenir el impacto inmediato de los aranceles que podría implementar el nuevo presidente de Estados Unidos una vez en el cargo.

Emilio Cadena, presidente de Prodensa, firma asesora y tractora de inversión extranjera, consideró que es posible que los envíos incluso se vayan a acelerar más unos días antes de que asuma Trump.

“No me sorprendería que algunas empresas estén tratando de mandar inventario hacia Estados Unidos, digamos la semana antes de que entre Trump... lo que haría que tengamos un pico de exportaciones en enero para tener inventario ya del otro lado, (aunque) no todas las industrias lo pueden hacer, pero seguramente algunas empresas sí lo harán”.