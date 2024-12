Sheinbaum desmiente a Donald Trump sobre reclamo por aranceles

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió haber reclamado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con su advertencia de imponer aranceles a productos mexicanos.

Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina que las declaraciones del mandatario republicano reflejan su estilo particular de comunicación. Según ella, en la conversación que sostuvieron sobre migración, Trump planteó el tema de una forma diferente a como luego lo expresó públicamente.

La mandataria aprovechó para reiterar los temas tratados durante la llamada que ambos sostuvieron la semana pasada.

Esto, luego de que Trump afirmara que Sheinbaum le había recriminado su amenaza de imponer impuestos adicionales si México no controlaba el flujo migratorio.

Luego de las resientes declaraciones de @realDonaldTrump , la presidenta @Claudiashein aseguró que no entrará en debates, ya que el presidente de EUA tiene una manera particular de comunicar; además, afirmó que no 'agachará' la cabeza en…

Ayer, en una cena organizada por la cadena de televisión Fox News en la que recibió el premio del ‘Patriota del Año’, Trump dijo que el reclamo ocurrió en la llamada que sostuvieron el 27 de noviembre.

“Como probablemente lo leyeron, el otro día hablé con la nueva presidenta de México. Una mujer muy agradable, y tuvimos una conversación muy agradable”, declaró en el evento realizado en Brookville, Nueva York.