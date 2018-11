Le roban esposa y tres hijos a migrante hondureño

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una tragedia invade a un hondureño que en compañía de su esposa y tres hijos iniciaron el éxodo de la caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos, pero al tratar de ingresar a México, se enfrentó a una cruda realidad, la desaparición de su familia, que pese a la búsqueda se encontró que forman parte de al menos 100 migrantes desaparecidos tras su paso por territorio mexicano.

De acuerdo con Debate, Francisco Ruiz ha denunciado que en el grupo de migrantes no han sido localizados sus familiares, como su esposa de 18 años y sus tres hijos de 5, 3 y 2 años nacidos en Honduras.

Esta grave situación fue confirmada por Nashieli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que da mayores detalles de esta tragedia que enfrenta esta familia de Honduras, en donde cada integrante desapareció sin dejar un rastro.

En Oaxaca es donde empezó todo. Primero me robaron a mi niño, el de 5 años. Yo me fui para el baño y cuando regresé, ya no estaba.

En forma inmediata, menciona que acudieron a denunciar la desaparición de su hijo de nombre Juan, y asegura que las autoridades locales no recibieron denuncia alguna. La decisión dolorosa fue continuar en la caravana y con la ilusión de ver si alguna persona tenía al niño.

A los tres días, se presenta otro problema similar cuando un conductor de un tráiler en Veracruz les ofreció un aventón para trasladarlos a la Ciudad de México.

La #CaravanaMigrante que busca llegar a Estados Unidos está llena de historias, algunas que nos alegran, otras que nos parten el corazón.... Francisco, un migrante de origen hondureño vive una verdadera pesadilla y esta es su historia: pic.twitter.com/pCshlVSmz5 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) 7 de noviembre de 2018

El papá de los niños explica el hecho:

“Un tráiler se acercó a nosotros sin que le pidiéramos ‘raite’; se paró y nos dijo que venía al DF. Lo único que recuerdo del tráiler es que tenía una bandera de esas de carreras, las de cuadritos”.

Posteriormente, sucede la tragedia y su esposa de nombre Loana Pérez Gurneta, las pequeñas Dulce María y Karla Pérez Ruíz abordaron la unidad, debido a que observaron que en el interior estaba una persona con chaleco que decía "Derechos Humanos", pero el no pudo subir debido a que no había más lugares.

El hombre se identificó como un coordinador de los Derechos Humanos, pero al arribar a la Ciudad de México finalmente no encontró a su esposa e hijas, y la persona que los ayudó no trabaja para ninguna institución de protección para los migrantes, externó Francisco.

La señora Loana Pérez Gurneta, madre de sus hijos, es delgada, mide un metro con sesenta centímetros, piel morena y ojos verdes.

Francisco insiste que la última vez que se le vio cargaba a sus hijas de 3 y 2 años a bordo de un tráiler en Veracruz.

El niño Juan tiene 5 años es de piel morena, ojos verdes, cabello claro y la última vez que se le vio fue en Oaxaca.