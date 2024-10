Errores detectados en la reforma judicial no la invalidan: Sheinbaum

Los errores que se detectaron en la reforma al Poder Judicial no la invalidan, a pesar de las contradicciones identificadas en los artículos constitucionales, aseguró este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum ofreció la posibilidad de que expertos en la materia comparezcan para explicar la validez de la reforma.

Al mismo tiempo, Sheinbaum reconoció que existen ciertos aspectos que requieren corrección, sin embargo, volvió a insistir en que estos no comprometen la integridad de la reforma.

“Me comentó Ernestina Godoy que no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como está”.

La presidenta @Claudiashein reiteró que errores que podrían existir en la reforma al Poder Judicial, propuesta por el expresidente @lopezobrador_ , no invalidan el proyecto y lo que se tendría que hacer es corregirlos.

De igual forma, desde Palacio Nacional detalló que el problema identificado se limita a una discrepancia temporal.