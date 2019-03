'Gringo' construye un muro en una playa de... ¡Yucatán!

Agencia

Estados Unidos.- Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, busca fondos para financiar la construcción del polémico muro en la frontera con México, un ciudadano estadounidense levantó en cuestión de días una valla en el estado mexicano de Yucatán con el que cerró el acceso del público a una playa que queda cerca de su casa.

De acuerdo con RT, la semana pasada en las redes sociales se denunció que en la localidad de Santa Clara un extranjero había comenzado a "colocar vigas dentro del mar" y completó la construcción con mallas. Eso "está prohibido, ya que contamina el manto acuífero", denunció el periodista y activista social Rodrigo Vázquez.

Según la denuncia, el ciudadano estadounidense residente en esa localidad mexicana "siempre ha causado polémica", y años atrás incluso colocó un drenaje desde su casa directo al mar. La queja respecto al "muro" en la playa de Santa Clara provocó gran polémica en la población local, y pedían a las autoridades tomar cartas en el asunto.

"Gringo" le gana a #Trump y construye muro pero en playa de #Yucatán

Un extranjero de nombre "Quenzie" que siempre ha causado polemica cerró parte de un acceso a la playa de #SantaClara lo que fue denunciado por los habitantes de esta comisaría de #Dzidzantún @PROFEPA_Mx @MauVila pic.twitter.com/HWrUvjtxEq — Rodrigo Vázquez Parada ✌ (@RodriVazquezz) 16 de marzo de 2019

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán dispuso al responsable de esa obra retirar todos los elementos de la valla, algo que ya se ha llevado a cabo. En tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente procedió a imponer una sanción contra el ciudadano estadounidense.

"Aunque no lo quieran entender las playas de México, no se cercan, no se privatizan", escribió en su cuenta de Twitter el subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno de México Simón Levy.