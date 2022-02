¡Buenas noticias! Estados Unidos reactiva compra de aguacates de Michoacán

Este viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USAD, por sus siglas en inglés) informó la reanudación de inspecciones y la compra de aguacates cultivados en Michoacán.

“¡Buenas noticias! El día de hoy la Embajada de los Estados Unidos en México y el USDA llegaron a un acuerdo con la Organización de Protección Vegetal de México y los Empacadores Exportadores de México para retomar nuestra inspección de aguacates cultivados en Michoacán” escribió en su cuenta de Twitter USDA.

Asimismo, el gobierno estadounidense manifestó que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) en colaboración con el Oficia de Seguridad Regional de la Embajada de Estados Unidos en México, la organización nacional de protección fitosanitaria de México (SENASICA) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), ha pronunciado medidas adicionales que aseguren la integridad de los inspectores del APHIS, quienes trabajan en el campo tras la amenaza dada a conocer en días pasados, misma que generó la pausa de exportación de Michoacán al país vecino.

Mientras que la Embajada de México comunicó que estos negocios bilaterales promueven el crecimiento económico y la prosperidad de ambos países.

“La USDA ha determinado reanudar inmediatamente su programa de inspección de aguacates en Michoacán. 🇲🇽 y 🇺🇸 continuarán trabajando juntos para fortalecer las sólidas cadenas de suministro bilaterales que promueven el crecimiento económico y la prosperidad en ambos países” comunicó la Embajada.

Cabe resaltar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad celebró la noticia y agradeció al gobierno de Estados Unidos y al Embajador de ese país en México, Ken Salazar.

Good news! Today the U.S. Embassy in Mexico and the U.S.D.A. reached agreement with Mexico’s Plant Protection Organization and the Packers Exporters of Mexico to resume our inspection of avocados grown in Michoacan. @USAmbMex @USEmbassyMEX https://t.co/BrdmhSaSD2 pic.twitter.com/NK0TtuvYvK