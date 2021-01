Las evidencias contra Cienfuegos son inventadas, asegura la FGR

Ciudad de México.- Daniel Isaac Silva, "El H9", timó a su jefe Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H2", líder del Cártel H2, sacándole dinero y haciéndole creer que era para sobornar al General Salvador Cienfuegos, de acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación archivada por la SEIDO.

Los fiscales revisaron el expediente de alrededor de 700 páginas, entregado por la DEA, cuyas principales evidencias son las conversaciones que "El H2" y "El H9" sostuvieron en cinco aparatos Blackberry, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.



Ambos narcotraficantes ya están muertos, Patrón fue abatido por la Marina el 9 de febrero de 2017 en una casa de seguridad en Tepic y Silva un día después, por elementos de la Fiscalía de Nayarit, en el poblado El Ahuacate, en la misma ciudad.



Silva conversaba por ese sistema de mensajería instantánea con un sujeto al que se refería como Zepeda o "Padrino" y convenció a Patrón Sánchez que dicho interlocutor era el Secretario de la Defensa Nacional en la Administración de Enrique Peña Nieto, para obtener dinero de su jefe.

Dichos mensajes, que la DEA atribuyó a Cienfuegos, un General de División con maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, estaban plagados de faltas de ortografía.



Según los informes obtenidos, "El H9" le comunicó a Patrón Sánchez que el General era un hombre de estatura baja, robusto y blanco, descripción que no guarda coincidencia con la del mando militar.



Silva supuestamente exhibió a su jefe los chats en los que "El Padrino" le pedía dinero o le agradecía el regalo de un avión para uno de sus hijos. Pero algo que no sabía el capo es que el General tiene tres hijas.



También presumió a "El H2" que se había reunido con el General, aunque Cienfuegos también reportó a la FGR que en las fechas en que "El H9" dijo haberlo visto, él no se encontraba en la entidad federativa donde supuestamente se dio la reunión.



"El H2" le advirtió a su subordinado que no debía engañarlo, porque habría consecuencias.



Por esa razón "El H9" habría puesto en contacto a "El Padrino" con Patrón Sánchez. Esta comunicación presumiblemente se dio a través de un aparato Blackberry de "El H9", lo que supone que éste fue a ver al militar y le prestó su dispositivo para entablar la conversación.



De acuerdo con los reportes de la indagatoria, no hay otro tipo de contacto acreditado entre el ex Secretario y los delincuentes, por eso la FGR dice que el General nunca se reunió con el narcotraficante.

Es por ello que la Fiscalía concluyó que no tenía elementos para proceder penalmente contra Cienfuegos, quien estuvo preso en Estados Unidos durante un mes con base en estas evidencias.

