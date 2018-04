¡Entérate! Explosión en Hidalgo dejó daños millonarios

Agencia

HIDALGO.- Una fuerte movilización de los servicios de emergencia se registró en la zona industrial del municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde se registró una explosión que provocó daños materiales millonarios, en lo que es el tercer incidente que se reporta en una fábrica de esta localidad en los últimos ocho meses.

Esta vez los hechos ocurrieron en la empresa "Nutrimentos Minerales”, ubicada en el parque industrial de la región donde se reportó la explosión de un reactor.

También te puede interesar: José Ramón Amieva es el 'nuevo' Jefe de Gobierno

Al sitio arribaron elementos de protección civil, bomberos y servicios médicos de emergencia, quienes señalaron que no obstante lo intenso de la explosión en el sitio no se localizaban trabajadores por lo que no se reportaron personas afectadas.

La nube de humo que genero la detonación del reactor fue visible a varios kilómetros a la redonda. En el lugar personal de Protección Civil del municipio de Tizayuca laboró en el control de un derrame de material.

Al sitio arribaron elementos de protección civil, bomberos y servicios médicos de emergencia...

En ocho meses, es la tercera explosión que se registra en una fábrica del parque industrial de Tizayuca.

En octubre de 2017, el incidente se reportó en una fábrica de lubricantes y aceites con razón social Max Lim, ubicada en la calle Oriente 2, Zona Industrial.

Mientras que el 13 de septiembre de 2017 los hechos ocurrieron en la empresa Tridente, a la cual autoridades ambientales y de protección civil le suspendieron actividades y apenas la semana anterior reanudó labores.

La diputada local por el distrito de Tizayuca, Leticia Cuatepotzo Pérez, urgió a que autoridades ambientales y de protección civil sean estrictas en la aplicación de multas, a fin de que las industrias refuercen sus esquemas de prevención.

Con información del portal de noticias Excélsior.