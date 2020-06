Fallece el famoso muralista Antonio González Orozco, discípulo de Diego Rivera

MÉXICO.- El muralista chihuahuense Antonio González Orozco, quien fue autor de obras que están en el Castillo de Chapultepec, falleció la noche del miércoles a los 87 años.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamentó la muerte del creador, quien fue discípulo de Diego Rivera en la Antigua Academia de San Carlos.

El artista pintó la obra "Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa", que ilustró la portada del libro de texto gratuito de quinto grado de Historia.

Otra de sus obras es "Entrada triunfal de Benito Juárez al Palacio Nacional", por la cual Diego Prieto, titular del INAH, entregó un reconocimiento al artista en 2017.

En esa misma fecha, González Orozco comentó que la obra fue encargada por el entonces director Antonio Arriaga Ochoa, en 1967, como parte de las actividades por el centenario del Triunfo de la República.

"Cuando trabajaba el rostro de Benito Juárez, al verlo desde abajo, no me convencía como cuando lo veía desde arriba, se me desdibujaba por completo. Fue una verdadera lucha plasmar su expresión facial. Subía, bajaba y así estuve hasta que me convenció la imagen", decía el dibujante, grabador y escultor.

"Al gran muralista que es Antonio González Orozco, quien también fue orgullosamente trabajador del INAH y sigue siendo miembro de esta gran comunidad", indicó Prieto en esa ocasión.

La Casa Chihuahua en la CDMX también lamentó el fallecimiento, asegurando que el legado de González Orozco es "invaluable", además que persistirá en la memoria de todos os mexicanos.