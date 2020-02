Paro de hombres no de mujeres: Eréndira Sandoval

Ciudad de México.- Ante la convocatoria a un paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, planteó que en lugar de quedarse en sus casas, las féminas se apropien de los espacios públicos.

En ese sentido, a través de su cuenta de Twitter @Irma_Sandoval, la funcionaria federal propuso que mejor se haga un paro de hombres, "que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz".

“Para sacudir al país este 9 de marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras", escribió en la red social.

Para el próximo lunes 9 de marzo, diversos colectivos han convocado a realizar un paro nacional de mujeres, en protesta por la violencia de género que se vive en el país.

Ante esta iniciativa, universidades, partidos políticos, empresas y gobiernos se han unido y han dado a conocer que no habrá sanciones para las mujeres que decidan participar.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sumará al paro nacional de mujeres convocado para el próximo 9 de marzo, informó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Durante la conferencia magistral impartida sobre Equidad de Género en la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que las trabajadoras, desde oficiales judiciales hasta los más bajos rangos, podrán ausentarse a sus centros de trabajo sin que haya sanciones en su contra.

Según expuso la ministra, cerca de la mitad de los 48 mil empleados del Poder Judicial son mujeres, quienes tendrán la libertad de participar en el paro de labores nacional que lleva el lema "El nueve nadie se mueve".

"Queremos ver ya de qué manera podemos ser escuchadas en esta exigencia nacional", dijo la ministra del alto tribunal en el auditorio Antonio Martínez Báez ante estudiantes universitarios.

A su vez, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró en su cuenta de Twitter que todas aquellas trabajadoras del Poder Judicial Federal que lo deseen "podrán sumarse con total libertad a esta convocatoria".