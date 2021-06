Filtraciones al NYT; 'ya viene el dictamen' admitió AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- esta mañana de lunes 14 de julio, el mandatario Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el dictamen sobre la tragedia y admitió que hubo filtraciones y 'fuga' de información.

Tras la investigación de The New York Times publicada ayer sobre el colapso de la Línea 12, "Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el NYT y también con filtraciones, que siempre se van, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información", aseguró en conferencia matutina.

"Debe de haber habido" filtración de la información sobre la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, asegura el presidente López Obrador.



"Esto es así, en todos lados. Hay pruebas suficientes", agrega.



Más en: https://t.co/uaDDhva8YN pic.twitter.com/D2zNIaIo7E — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 14, 2021

López Obrador informó que el dictamen ya está listo y se dará a conocer esta semana.

"Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente, qué ocasionó que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas, a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares", agregó.

