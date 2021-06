The New York Times anuncia “sandías” en Marte y luego elimina el artículo

ESTADOS UNIDOS.- Un hecho muy peculiar se desato esta mañana, cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo que anunciaba el supuesto descubrimiento de sandías en Marte, lo que hubiera supuesto una revolución para la exobiología, pero poco después esa 'primicia' fue eliminada.

Los rastros del artículo, titulado 'La Policía informa sobre el hallazgo de campos de sandía en Marte', quedaron grabados en la Red.

You realize this means when @SpaceX lands its first Starship on Mars, it will include a package of watermelon seeds?

The New York Times Accidentally Publishes Story About Watermelons Growing On Mars https://t.co/H2c1petXc0