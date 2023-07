Frente Amplio por México: ¿cuántos quedan y quiénes se bajaron de la contienda?

El ex gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el empresario Gustavo de Hoyos; anunciaron que abandonan la competencia por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, debido a que no están de acuerdo con el proceso de selección.

Esta renuncia de intenciones se suma a las de Germán Martínez Cázares, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila; las senadoras Lilly Téllez (PAN) y Claudia Ruiz Massieu (PRI); principalmente por críticas y diferencias con la forma en que cómo se elegirá al aspirante presidencial.

Murat Hinojosa, gobernador hasta noviembre pasado, dijo que él había propuesto la selección por votación directa, aunque el Frente optó por foros, votación directa y encuestas.

"Como aspirante, siempre planteé un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto, y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo", dijo en un mensaje en video.

De Hoyos, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), argumentó que el requisito de entregar 150 mil firmas de apoyo para el registro de candidaturas deja en desventaja a los ciudadanos como él, ante los aspirantes políticos.

Afirmó también que el mecanismo aprobado por el Frente el 26 de junio tiene imperfecciones y riesgos jurídicos y políticos, pero que él seguirá impulsando a ciudadanos para que ocupen candidaturas en la próxima elección.

El 25 de junio, el senador independiente Germán Martínez criticó el método de selección del Frente Amplio Va por México (PAN-PRI-PRD) y descartó contender en busca de la nominación del candidato presidencial de la Oposición para el 2024.

El senador Germán Martínez desiste de entrar a la competencia presidencia, porque el método de elección interna no le convence. Y, sobre todo, no está dispuesto a violar la ley. Pero deja en claro que cerrará filas con quien encabece un proyecto que recupere el país. pic.twitter.com/YDY3E1nxlI

El senador Martínez dijo que el modelo aprobado --que contempla la inscripción de aspirantes que presenten 150 mil firmas, foros de debate, encuestas de popularidad y elecciones primarias-- ni es de ciudadanos ni tampoco de partidos.

Ese mismo día, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, descartó participar en el proceso de selección de candidatos para la presidencia de México por el Partido Acción Nacional.

Asimismo, consideró un honor tener esa posibilidad, sin embargo, a la vez que consideró que ello es un privilegio, también dijo que es una gran responsabilidad, “y la alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo.

Lilly Tellez hizo lo propio el pasado 28 de junio, a través de un mensaje en sus redes sociales en el que también puso en duda el método de selección del aspirante.

También a través de un video en redes sociales, senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu anunció el jueves 29 de junio que no buscará la candidatura del Frente Amplio por México a la Presidencia de México.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por… pic.twitter.com/ie1GRp281L