Acusan de plagio a organización de Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fundación Libre (Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad) de Argentina acusó de plagio a la organización de la excandidata presidencial, Margarita Zavala, ya que utiliza el mismo nombre, además de que su logo y colores son parecidos.

De acuerdo con Milenio, Agustín Laje, presidente de la organización argentina, dijo que no pretenden ser los dueños de la palabra "Libre"; pero que, el nombre de la fundación de la ex candidata presidencial utiliza el mismo acrónimo, la misma tipografía y los mismos colores.

“El tema es el juego de la composición de la palabra 'libre' en términos de libertad y responsabilidad y, por otra parte, si uno ve el logo está tomada la misma tipografía y los mismos tonos de azul. Esto es muy evidente, esto no es inspirado, es casi un calco de lo que hemos hecho acá", acusó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

"El nivel de escusa que nos han dado es poco serio, si a mí me acusan de hacer plagio y es claro para todo el mundo que el logo está calcado, que es la misma palabra, que es la misma sigla, pido una disculpa pública y tomo cartas en el asunto, hago una modificación", señaló Laje.

Solicitó que la asociación de la ex primera dama explique cómo fue el proceso creativo de la imagen institucional y que haga cambios a su logotipo.

Descartó tomar acciones legales contra Libre México, ya que no cuentan con los recursos para hacerlo, "no vamos a tomar ninguna medida judicial, no tenemos los recursos para hacerlo y mucho menos en el plano internacional. Lo que haremos es pedir públicamente que se respeten las identidades ajenas”.

La asociación de Margarita Zavala publicó una carta en la que se disculpa por las molestias generadas por la similitud.

La jefa de la oficina de Margarita Zavala, Irma Pía, dijo que se está evaluando el cambio en el logotipo, pero que la creación de la organización se apegó a derecho.

Aseveró que su movimiento se rige por “estándares éticos rigurosos”, por lo que dijo descartaron 15 nombres para la organización y justificó el uso de los colores, pues “siempre han sido referentes a nuestro movimiento”.

“Tenemos que convocar a los socios fundadores y poner a consideración, dada la situación, el parecido del logotipo, el parecido de la tipografía, ver el cambio en alguno de los elementos delo logotipo con el fin de quitarnos ya de problemas”, aseguró Pía.

“No es idéntica y reconocemos que es bastante parecida”, expresó, “el color, de acuerdo a lo que nos informaron las diseñadoras, no es idéntico”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.