Gatell se "lava las manos" por fallas en el certificado COVID

Durante la mañanera, al epidemiólogo Hugo López-Gatell Ramírez se le cuestionó sobre las fallas que presenta el certificado contra Covid-19. La reportera mencionó que el certificado tiene errores al momento de descargarlo, que no se puede descargar y esto genera conflicto a las personas ya que aseguran que las empresas piden este documento de manera obligatoria para volver a trabajar.

Gatell declaró que la legislación mexicana no existe justificación para ello, es decir que si a alguien le piden el certificado de vacunación contra Covid-19 como requisito para reincorporarse a sus labores; la entidad está cometiendo una falta porque no es legal que se les condicione a las personas el acceso al trabajo con este requisito.

“La Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener un certificado de vacunación para poder regresar al trabajo”, agregó Gatell

Mencionó que el dato emitido por la reportera fue de gran ayuda, a su vez comentó que para este tipo de delitos se puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para denunciar a la empresa que obliga cumplir con este requerimiento.

El verdadero propósito del certificado de vacunación es agilizar el movimiento a las personas que viajan a otros países, porque muchas naciones tienen establecido el requisito de contar con un comprobante de vacunación para permitir la entrada a las personas.

El epidemiólogo afirma que el certificado no tiene errores, sino que la mayoría de las personas no pueden tener el certificado completo o no cuenta con los datos de la segunda dosis, ya que existe un rezago en la captura de los registros en la plataforma nominal por ende el certificado no puede producirse de manera completa.

Gatell menciona que lo que se está implementando es una nueva plataforma para que las personas puedan ayudar a registrar su segunda vacuna con los datos que brindan los comprobantes y de esta manera la información puede incorporarse al certificado.

Para obtener tu certificado de vacunación ingresa a: https://cvcovid.salud.gob.mx/

También te puede interesar:

¡El futuro es hoy! Certificado de vacunación impreso en PVC se hace viral

México se aproxima al punto mínimo de la pandemia: López-Gatell

Tercera ola del COVID-19 se mantiene a la baja: Gatell