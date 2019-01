El Bronco ‘manda a volar’ a abuelita que le pidió ayuda

Agencia

MONTERREY, Nuevo León.- En redes sociales circula un video en el que se observa a ‘El Bronco’ rechazar a una señora que le pide ayuda para un adulto mayor enfermo.

El encuentro entre el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y una mujer que le pide ayuda quedó grabado en un video.

En él se observa a la señora solicitar apoyo al político para conseguir un aparato para el oído que necesita un adulto mayor, ya que el Sector Salud no se lo ha entregado hasta ahora.

“Ayer que vine, me dio mucha tristeza un señor ya grande que no podía oír porque le hacía falta un aparato y me escribió: ‘Tengo 3 años que el sector salud me prometió ese aparato y nada'”, dice la mujer.

En el video, el gobernador, supuestamente, rechaza ayudarla. “¿Y luego?, ¿por qué no se lo compraste tú? Con esa cadenita le compras esa madre”, contestó Rodríguez Calderón.

Más tarde, Rodríguez Calderón publicó un video a través de su cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido.

Al señor se le ha apoyado con 2 cánulas, tanques de gas, láminas, entre otros apoyos anteriormente. RThttps://t.co/Qun77pQLCU — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 11 de enero de 2019

"Para que no se crean todo lo que les ponen, les dejo un video aclarándoles que pasó el día de ayer, respecto al video de la cadenita. Échenle un ojo", escribió.